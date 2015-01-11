День трезвости в Озерске

11 сентября православные вспоминают одно из Евангельских событий: Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска кроме Божественной литургии был совершен молебен о болеющих недугом винопития и наркомании. Дело в том, что в этот день отмечается День трезвости.

Первое празднование Дня трезвости состоялось более ста лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге. Ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дата 11 сентября была выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, который был обезглавлен царем по приказу царя Ирода во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

На сегодняшний день в России действуют более 500 православных организаций, которые помогают алко- и наркозависимым и их родственникам, в том числе более 60 реабилитационных центров и более 300 обществ, братств и групп трезвости.

После Богослужения было зачитано обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«…Сегодня мы слышали евангельское повествование о том, как пророк Божий, которого Сам Спаситель называет большим между рожденных женами (Мф. 11, 11), Предтеча и Креститель Господень Иоанн был усечен мечом. Это злодеяние совершилось на пиру, во время хмельного веселья, когда опьяненный вином и пляской дочери Иродиады царь Ирод легко и бездумно отдал приказ казнить мужа праведного и святого (Мк. 6, 20).

В напоминание о том, к каким страшным последствиям приводит неумеренное употребление алкоголя, был установлен строгий пост, а впоследствии и День трезвости.

Церковь неустанно напоминает своим чадам о том, что каждый человек призван к святости, к взращиванию своей души для Царствия Небесного, к духовной радости. Эта радость достигается жизнью по правде Божией, исполнением заповедей и делами милосердия. Это совершенная радость (Ин. 15, 11), и ее невозможно отнять у человека (Ин. 16, 22).

К сожалению, нередко люди избирают мнимые удовольствия, которые оборачиваются горем не только для них, но и для их близких. Многие наши соотечественники в поисках сиюминутных наслаждений попадают в алкогольную или иную зависимость, погибая и душой, и телом.

Отрадно, что сегодня во многих епархиях открываются реабилитационные и консультационные центры, действуют братства и группы трезвости, проводятся мероприятия по профилактике алкоголизма и популяризации идей трезвого образа жизни. Тем не менее работы еще очень много. Только на учете в наркологических учреждениях стоит более полутора миллионов россиян, и чтобы помочь попавшим в зависимость людям вернуться к полноценной и трезвой жизни, необходимо продолжать эту работу, в том числе во взаимодействии как с государственными, так и общественными организациями.

Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да ниспошлет нам Всемилостивый Господь Свою щедрую помощь, дабы мы, а по нашему примеру и наши близкие, проводили воздержанную жизнь в трезвости душевной и телесной…»

Иерей Кирилл КУДРЯШОВ подчеркнул в своей проповеди, что опьянением следует считать не только алкогольное или наркотическое отравление, но и зависимость от любой страсти: курение, игромания, тщеславие, гордыня, блуд, сребролюбие и др. – всё это утрата трезвости, а, значит, утрата адекватного восприятия действительности, разрыв связи с Богом и ближними, разрушение своей жизни… В заключение отец Кирилл пожелал всем трезвости и трезвения, без которых немыслимо спасение души.

Александр Волынцев