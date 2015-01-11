На Южном Урале завершился фестиваль духовной музыки

Зарубежные и российские хоровые коллективы выступили в Челябинске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Златоусте.

По традиции, храм Рождества Христова в Кыштыме первым принял известных исполнителей. Концерт прошел в верхнем ярусе недавно обновленного собора, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Фестиваль посетил губернатор региона Борис Дубровский вместе с супругой и митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Перед гостями выступил хор Валаамского монастыря, камерный хор Пермской филармонии, квартет мужского монастыря в урочище Ганина Яма, хоры Челябинской епархии и детские коллективы духовной музыки. Завершился гала-концерт выступлением сводного хора. Пятью коллективами дирижировал руководитель Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии Владислав Новик.

“Два часа такого высокого вокального искусства, красивые песнопения – просто душа воспаряет”, – признается Лилия Смирнова, жительница Озерска.

Праздник духовной музыки прошел и в Челябинске. Здесь перед гостями в зале “Родина” выступили камерный хор имени Валерия Михальченко и хор “Ховер” из Армении, участники которого уже больше 20 лет представляют культуру свое страны в Великобритании, Шотландии, Франции, Германии, Италии, Польши, Бельгии. А на Южный Урал приехали впервые.

“Программа составлена из хоровых произведений не только армянских композиторов, но и немецких, канадских, французских и английских”, – отмечает Сона Оганесян, художественный руководитель государственного камерного хора Армении “Ховер”.

Фестиваль духовной музыки на Южном Урале появился по инициативе губернатора. Третий год подряд концерты хоровых исполнителей собирают полные залы.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-zavershilsya-festival-duhovnoj-muzyki/