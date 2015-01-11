Челябинский аэропорт может стать одним из четырех региональных хабов

Челябинский аэропорт может стать одним из региональных транспортных узлов для «Аэрофлота». Об этом сообщает газета «Ведомости». Новые хабы дополнят Москву. Такое дополнение позволит развивать маршрутную сеть в регионах. Конкуренцию южноуральской столице за такую возможность составляет более крупный аэропорт Екатеринбурга. По информации собеседников издания, близких к «Аэрофлоту», среди главных кандидатов на создание хабов — Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск. Четвертый региональный хаб будет располагаться в городе на Урале, среди вероятных вариантов — Екатеринбург или Челябинск. — сообщает газета «Ведомости». Напомним, сейчас международный аэропорт «Челябинск» готовится к саммитам ШОС и БРИКС. К 2020 году вместо устаревшего здания появится современный воздушный узел, пропускная способность которого увеличится. Строительство нового терминала на Южном Урале уже началось. Уже сейчас маршрутная сеть развивается, появляются новые внутренние и международные направления.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskiy-hab/