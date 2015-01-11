Уволенный замминистра Антон Бахаев просит суд восстановить его в должности

Бывший замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, подозреваемый в мошенничестве и уволенный в связи с утратой доверия, просит восстановить его в должности через суд.

По словам адвоката Бахаева, который сейчас находится в СИЗО, бывший замминистра считает свое увольнение незаконным. Первое заседание по делу состоится в Центральном районном суде Челябинска в октябре, сообщает ТАСС.

Напомним, 3 августа Антон Бахаев был уволен с должности первого замминистра в связи с утратой доверия. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В результате проведенной проверки установлен факт предоставления Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы.

«Решение об увольнении Бахаева было мотивировано и принято. Отказываться от него правительство Челябинской области не будет», – сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Челябинский областной суд 31 августа повторно рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-заминистра экономического развития Антона Бахаева на его арест и оставил без изменения решение нижестоящего суда о заключении экс-чиновника под стражу.

По версии следствия, Антон Бахаев может быть причастен к хищению из бюджета Челябинской области около 3,8 млн рублей, выделенных на проведение российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года в Челябинске. Он был задержан 19 июля.

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