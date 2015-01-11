Аномально теплая погода ожидается 13 сентября на Южном Урале, воздух на территории Челябинской области прогреется до 26 градусов.
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 3-8º, в горах и низинах - до минус 3º; днем плюс 21-26º, в северных районах - до плюс 18º.
Добавим, что обычная дневная среднемесячная температура в сентябре на Южном Урале - плюс 10-12 градусов, в теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов.
http://www.chel.aif.ru/society/pogoda/anomalno_teplaya_pogoda_ozhidaetsya_13_sentyabrya_na_yuzhnom_urale
Ключевые теги: Челябинская область, бабье лето, тепло.
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