В зоне внимания полиции — фальшивки

Сотрудники озерской полиции проводят мероприятия направленные на предупреждение, выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Уважаемые граждане! Напоминаем признаки поддельных денежных купюр:

1. Поддельные денежные купюры, достоинством 10, 50, 100 рублей можно определить при просмотре на свет на наличие водяных знаков по краям денежной купюры.

2. Поддельные денежные купюры, достоинством 500, 1000, 5000 рублей изготовлены на гладкой двухслойной бумажной подложке, водяной знак имитирован надпечаткой на поверхность одной из подложек.

3. На поддельных денежных купюрах элементы вертикального орнамента на лицевой стороне и оборотных сторонах не совмещаются на просвет.

4. На поддельных денежных купюрах в серийном номере, напечатанном красным цветом на лицевой стороне слева, буквы и цифры находятся не на одном уровне, и при трении стираются с поверхности купюры.

5. Цифровое обозначение номинала в левом нижнем углу, лицевой стороны выполненное на подлинных денежных билетах серебристой краской, на поддельных банкнотах выглядят серым.

6. У поддельной купюры на ощупь можно определить по наличию перфорации если ощущается, значит, данная купюра изготовлена не производством Госзнак.

Начальник отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Алексей Самсонов объясняет порядок действий при обнаружении либо при попытке сбыта денежной купюры с признаками подделки.

1. При попытке сбыта поддельной денежной купюры, во-первых необходимо отвлечь внимание лица под благовидным предлогом (размен денег, неполадки кассового аппарата и т.п.)

2. Оповестить администратора организации и охрану (службу безопасности), нажать тревожную кнопку.

3. Запомнить внешние данные лица, автомобиля (марка, цвета, гос. номера), возможных соучастников.

4. Незамедлительно сообщить в полицию по телефону - 02, (102 - с мобильного).