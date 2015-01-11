«Хана ротонде». Символ Озерска под угрозой обрушения

В Озерске знаменитая «беседка Курчатова» близка к критическому состоянию.

Подробным описанием с фотографиями раскрошившегося фундамента белоснежной ротонды поделился со своими читателями один из городских сайтов. На снимках видно, что бетонные отмостки полностью разрушены, плиты неуклонно сползают вниз, оставляя основание неофициального символа Озерска без опоры и защиты от стихии. Ротонда расположена на самом высоком утесе озера Иртяш, является любимым местом отдыха горожан, обязательным пунктом посещения свадебных кортежей и высоких официальных гостей закрытого города, здесь традиционно проводятся фотосессии «ловцов звездопадов» в августе.

«Если отмостка ротонды находится в таком плачевном состоянии, то как она будет защищать здание, которое, кстати, является объектом культурного наследия? И что будет дальше? Как поведет себя грунт у основания фундамента во время дождей? Безопасно ли будет нахождение людей на территории ротонды?», тревожно вопрошает редакция городского сайта. Комментарии читателей не менее пессимистичны: «Всё! Хана ротонде, последнее, что мы не успели сами сломать», «Ухаживать надо за объектами культурного наследия. Вот только ни администрация города, ни парка не бьют тревогу и не принимают меры. Обязательно надо носом ткнуть. Такое впечатление, что власти знают один маршрут: дом-работа. Гулять надо по городу, смотреть, где неполадки. Я даже думаю, что поползи ротонда от дождей, скажут „денег нет“, и будет стоять остов вместо красавицы ротонды», «Зря прикалываетесь, улетите с ротондой в озеро, вы или ваш ребенок, будете знать, как шуточки шутить!», заключает безымянный пользователь в ответ на несколько ироничных реплик.

Директор городского парка, на территории которого находится символ Озерска, Луиза Белая сообщила, что она находится на сессии и рабочие вопросы несколько дней не обсуждает. «Я в курсе, что это объект культурного наследия и что он разрушается», заявила она.

В пресс-службе администрации Озерска сообщили, что ситуация с бетонной отмосткой ротонды, которая расположена в ПКиО, — под контролем местных властей. «В администрации округа создана комиссия с участием специалистов в сфере архитектуры, которая занимается выработкой проектных решений: объект требует особого похода, так как относится к культурному наследию. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, чтобы восстановить внешний вид исторического символа Озерска. Следует отметить, что отмостка — это конструктивный элемент сооружения, который не связан с фундаментом и не влияет на долговечность объекта», отметили в пресс-службе мэрии Озерска.

https://www.znak.com/2018-09-14/hana_rotonde_simvol_ozerska_pod_ugrozoy_obrusheniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop