Сотрудники полиции проводят второй этап межведомственной операции «Дети России — 2018»

На территории Озерского городского округа сотрудники полиции с представителями органов системы профилактики проведут совместно мероприятия по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних.

В период проведения операции полицейские проводят проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, организовывают рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений.

Сотрудники по делам несовершеннолетних в школах города проводят лекции и беседы со школьниками, посещают родительские собрания. Данные просветительские мероприятия направлены на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование стойкого отрицательного отношения к потреблению наркотиков среди несовершеннолетних.

Уважаемые граждане! Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения к их употреблению, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведения о содержании наркопритонов – обращайтесь по телефону «горячей линии МВД» 8(351)2688594.