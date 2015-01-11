В Озерске впервые написали краеведческий диктант

В минувшую субботу озерчане проверили свои знания в сфере краеведения вместе с жителями Челябинской области. Несмотря на то, что в области состоялся уже второй ргиональный краеведческий диктант, в Озёрске площадки для проведения диктанта появились впервые.

Одна - в Центральной городской библиотеке, вторая – в школе № 36. Неравнодушным к истории Озерского городского округа и Южного Урала, было предложено 22 вопроса о культовых и исторических зданиях, монументальной скульптуре, индустриальных и древних памятниках Челябинской области и 10 вопросов о достопримечательностях Озёрского городского округа. Ни возрастных, ни социальных, ни каких-либо еще ограничений для участия в диктанте не было предусмотрено.

Перед началом диктанта всем раздали бланки и разъяснили организационные моменты. Участников в видеообращении приветствовали инициаторы краеведческого диктанта – член Совета Федерации РФ Ирина Гехт и депутат Государственной Думы Андрей Барышев. «Каждому уголку нашей области есть чем гордиться. Уверена, знание истории родного края, возможность ощутить его прошлое, позволит сохранить наше уникальное наследие», – считает Ирина Гехт.

Задания по памятникам области оказались непростые, из трёх предложенных вариантов ответов нужно было выбрать один. Многие отметили, что на вопросы о достопримечательностях нашего округа отвечать было легче. Тем не менее, все участники справились с заданиями и, после того, как сдали бланки, узнали правильные ответы на вопросы. Три человека, получившие максимальное количество баллов, получат памятные призы. Баллы за ответы двух частей не суммируются, так что можно будет определить, силён человек в краеведении всего региона или только своего округа.

Участники площадки в Центральной городской библиотеке могут узнать результаты в группе «ВКонтакте» не ранее 19 сентября https://vk.com/club138889021 . Или можно прийти после 17 сентября в отдел искусств библиотеки.

Координаторы краеведческого диктанта в Озёрске благодарят за поддержку и обеспечение полиграфической продукцией Озерское местное отделение ВПП "Единая Россия", а также выражают благодарность за помощь в создании вопросов местного блока Антону Михайловичу Наумову, заместителю начальника управления культуры администрации округа, Елене Владимировне Барановской, директору муниципального архива ОГО, Альбине Валерьевне Бочковой, преподавателю истории.

Информация предоставлена МКУК «Централизованная библиотечная система»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37029/