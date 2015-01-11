Родители дошкольников смогут рассказать о своих проблемах в рамках Единого дня приема

Родители дошкольников в Челябинской области смогут рассказать о своих проблемах, получить квалифицированную консультацию или представить свои предложения по улучшению дошкольного образования в рамках Единого дня приема.

В этом году Единый день приема родителей дошкольников состоится в День воспитателя и всех дошкольных работников в России, 27 сентября.

На самые актуальные вопросы мам и пап дошкольников ответят эксперты, представители школ, регионального министерства образования и науки, общественных организаций, депутаты. Всем обратившимся будет оказана квалифицированная консультационная помощь и поддержка в решении их вопросов.

В прошлом году Единый день приема в рамках партийного проекта «Детские сады – детям» состоялся 2 октября в 69-ти регионах страны, в том числе, в Челябинской области.

В этот день поступило боле 1,5 тысяч обращений. Родителей малышей интересовало материально-техническое обеспечение детских садов, доступность яслей детям до трех лет, нехватка кадров, качество питания, предоставление компенсации многодетной семье за непредоставление места в детсаду, льготы по оплате. Родители сообщали о нарушении теплового режима в детсаду, об отсутствии лицензированных медицинских кабинетов (а дошкольный возраст травмоопасен). Поднималась проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях. Родители также обращались с просьбами помочь устроить детей в детский сад поближе к дому.

Практически все проблемы были решены на региональном уровне. Кроме того, на федеральном уровне удалось положительно решить вопрос одной из обратившихся мам, которая просила рассмотреть возможность направления средств материнского капитала на оплату частных детских садов. В этом году был принят соответствующий закон.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/roditeli-doshkolnikov-smogut-rasskazat-o-svoih-problemah-v-ramkah-edinogo-dnya