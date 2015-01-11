Сильный ветер и дожди ожидаются на Южном Урале 19 сентября

Ветер с порывами до 20 метров в секунду и дожди прогнозируются в среду, 19 сентября, в Челябинской области/

По информации синоптиков, предстоящей ночью местами в регионе пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

«Днем в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, местами – умеренные, в горах – до сильных, в отдельных муниципалитетах возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 6-11 м/с, днем 9-14, отдельные порывы до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-14, в низинах – 4-9, днем – плюс 16-21, в горах – около 12 градусов.

При сильном ветре на улицах могут обрушиться различные конструкции, есть опасность обрыва линий электропередачи. В МЧС советуют при шквале укрыться в зданиях или подъездах жилых домов, но не прятаться около стен, так как с крыш и балконов может упасть шифер. Не рекомендуется также оставлять автомобили под деревьями.

https://dostup1.ru/society/Silnyy-veter-i-dozhdi-ozhidayutsya-na-Yuzhnom-Urale-19-sentyabrya_109652.html