Оригинальный способ заработать: челябинка мастерит за других поделки для садика и школы

Начало учебного года подсказало челябинке Марие интересную идею. Чего скрывать, осенние поделки из даров природы на многих навевают тоску.

Вот так придешь с работы уставший, а ребенок: «Мама, папа, завтра в садик (школу) нужно сделать домик из шишек».

— Дорогие мамы Челябинска! Детям задают на дом делать различные поделки, рисовать рисунки, а времени у многих не хватает. Рисую и мастерю на любые темы. Обращайтесь, — написала Мария.

Мы узнали: стоимость такого хендмейда начинается от 350 рублей. Зависит от сложности и размера поделки. К примеру, домик, как на картинке, обойдется в 600 рублей, а рисунок — по минимальной цене.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3239850/