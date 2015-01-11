В память об убитых

5 сентября 2018 года исполнилось 100 лет с момента начала «красного террора». Официального начала. Несмотря на свою вполне официальную датировку: 5 сентября 1918 года - 6 ноября 1918 года красный террор имеет довольно размытые хронологические границы.

Красный террор был определён Троцким как «орудие, применяемое против обречённого на гибель класса, который не хочет погибать». Таким образом, временем начала «красного», революционного террора можно считать уже 1901 год.

С 1901 по 1911 годы жертвами революционного террора стали около 17 тысяч человек.

21 февраля 1918 года СНК издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!», который постановлял, что «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления».

9 августа 1918 года Ленин писал: «Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Декретируйте и проводите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку».

Надо понимать, такие указания давались ещё до официального начала «красного террора», кулаком и сомнительным элементом мог считаться любой, решение о принадлежности того или иного человека к контрреволюционным элементам принимались «на местах».

К концу Гражданской войны в концентрационных лагерях пребывало 50 тысяч человек.

Окончание «красного террора» - также весьма условная дата. Можно ли отнести к «красному террору» массовые репрессии 1930-х? На этот счёт у историков ведутся дискуссии и поныне.

Нижний придел храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска освящен в 2014 году в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В сонме этих святых огромное число занимают жертвы «установления царства рабочих и крестьян».

В каждой епархии есть уже свой местный Собор новомучеников. В нашем храме находится икона Собора челябинских святых.

В 2012 году мне довелось побывать на дне памяти Собора новомучеников г. Великого Устюга. 18 сентября 2012 года этот день отмечался впервые.

После Божественной литургии в храме во имя Святителя Стефана Великопермского был совершен крестный ход к месту погребения священномученика Алексия (Бельковского).

В Соборе великоустюжских новомучеников — пять исповедников за веру Христову, пострадавших в дни безбожных гонений: архиепископ Алексий (Бельковский), архиепископ Николай (Клементьев), протоиерей Константин (Богословский), протоиерей Сергий Рохлецов и монах Никифор (старец Николай Югов).

Из всех новомучеников Великоустюжских известно место захоронения только священномученика Алексия (Бельковского).

Здесь был отслужен молебен. Затем верующие на заранее заказанном автобусе отправились к храму во имя Симеона Столпника, где с 1924 года уволенный в возрасте восьмидесяти двух лет на покой архиепископ Алексий (Бельковский) каждый день (!) совершал литургию. После закрытия этого храма

архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Димитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в четыре часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь посторонней помощью.

Осенью 1937 года архиепископ Алексий (Бельковский) был арестован. На момент ареста ему было уже ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и те сами вынесли его на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище.

А 18 сентября 2012 года на стене храма во имя Симеона Столпника была освящена памятная доска о том, что в этом храме служил священномученик Алексий…

Как же ненавидела и боялась «власть рабочих и крестьян» православных христиан, что беспощадно вырезала не только крепких мужчин, но и стариков, и женщин, посмевших не отречься от своей веры…

Более 40 храмов и три монастыря было на территории этого старого русского города, ровесника Москвы. Но количество храмов еще не говорит о духовном уровне народа: уже в 1918 году главный проспект города был переименован из Успенского в Советский. И это не удивительно: сама по себе смута 1917 года стала возможна из-за духовно-нравственной деградации нашего народа, последствия которой мы наблюдаем до сих пор...

Александр Волынцев