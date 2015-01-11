Генменеджер «Трактора» просит болельщиков не поддаваться панике после 2 разгромных поражений

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал серию неудачных игр челябинской команды – напомним, последние два матча 17 и 19 сентября завершились разгромными поражениями для подопечных Германа Титова (0:8 от «Йокерита» и 1:6 от «Спартака»).

По словам Губарева, неудачи на страте – вполне обычное для «черно-белых» явление.

«Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис. Никто от этого не застрахован. У нас он из года в год стабильно повторяется на старте. На сегодняшний день сыграно семь матчей из 62. Старт команды в данный момент выглядит опять, увы, не блестяще. Мы как в той русской поговорке – медленно запрягаем», – сказал генменеджер клуба корреспонденту «Чемпионата».

В клубе понимают ситуацию, уверяет Губарев, и будут стараться как можно быстрее ее исправить.

Он также назвал негатив в СМИ ожидаемым и объяснимым: «"Трактор" за последние два-три года вернулся в список топ-команд лиги. Судьба и жизнь клуба многим по-хорошему стала небезразлична. Это радует, но просим по-настоящему верных "Трактору" болельщиков и журналистов с пониманием отнестись к проблемам команды в непростые времена. Период непростой, но нужно его выдержать, преодолеть, не поддаваться сиюминутной панике», – добавил Евгений Губарев.+

Добавим, на счету «Трактора» пять очков после семи стартовых игр чемпионата КХЛ.

https://dostup1.ru/society/Genmenedzher-Traktora-prosit-bolelschikov-ne-poddavatsya-panike-posle-2-razgromnyh-porazheniy_109725.html