Сотрудники и ветераны озерской полиции приняли участие в фестивале «Территория — 02»

14 сентября на берегу озера Большой Еланчик в Чебаркульском районе состоялся второй этап конкурса самодеятельного художественного творчества среди сотрудников органов внутренних дел Челябинской области.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск на фестивале представляли капитан полиции Анастасия Бадальникова, старший лейтенант полиции Андрей Демьянов и вокальный ансамбль ветеранов органов внутренних дел «С песней по жизни».

Свыше 250 участников и 40 творческих коллективов со всей области в течение всего дня выступали на сцене с вокальными и танцевальными номерами, борясь за звание сильнейших. Свыше ста творческих выступлений оценивало жюри в составе ведущего вокалиста Челябинской филармонии Борис Цыпышев, президент Челябинской региональной федерации восточных танцев Ирина Зимина, руководитель «Дирекции концертных и зрелищных мероприятий» Евгений Громов и заместитель начальника концертно-творческого отдела Челябинского государственного института культуры Ольга Костылева.

Как отметил председатель совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин, полицейский должен быть человеком разносторонним и творческим и участие нашего коллектива «С песней по жизни» в таком конкурсе призвано привлечь внимание молодых сотрудников занимать активную жизненную позицию, какую занимают ветераны органов внутренних дел.

Лучшие исполнители приняли участие в гала-концерте, гран-при компетентное жюри присудило творческому коллективу полицейских из Златоуста, которому представители полицейского главка вручили переходящий кубок фестиваля «территория 02».

Ежегодный фестиваль «Территория 02» проводится в целях нравственно-эстетического воспитания личного состава органов внутренних дел Челябинской области, повышения общего уровня культуры, престижа профессии и укрепления доверия к сотрудникам органов внутренних дел.