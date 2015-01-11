Зрителям в «Нашем доме» станет уютнее

Глава округа Евгений Щербаков провел рабочую встречу в театре драмы и комедии «Наш дом» с его директором Вячеславом Максимовым, чтобы лично убедиться, что в храме искусства полным ходом идет подготовка к новому, юбилейному сезону.

Речь шла не о творческой составляющей, а о материальной части. Руководитель муниципалитета сразу прошел в зрительный зал, где идет замена кресел, и с удовлетворением отметил, что комфортность аудитории повышается буквально на глазах: полностью демонтированы желто-красные сиденья из партера, на их место установлены еще пахнущие заводским лаком мебельные изделия.

- «Наш дом» пользуется заслуженным уважением не только в Озерске, но и во всей Челябинской области, поэтому было принято решение сделать подарок к юбилею театра. По решению губернатора Бориса Дубровского и при поддержке председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша, выделены региональные средства на замену кресел - за несколько десятилетий они оказались практически полностью изношены, - рассказал историю вопроса Евгений Щербаков. – На данный момент мы уверены, что театр успеет обновить кресла в большом зрительном зале к 29 сентября, в течение ближайших месяцев преобразования коснуться малого зала и балкона. Думаю, эти позитивные изменения по достоинству оценят озерчане и гости города – поклонники «Нашего дома».

Директор театра Вячеслав Максимов во время общения с главой округа уточнил, что все кресла закуплены и будут установлены по контракту с «Заводом театрального оборудования» (г. Челябинск), к качеству изделий у заказчика претензий нет:

- Кресла изготовлены с учетом архитектурных особенностей наших аудиторий, сама конструкция содержит внутри стальные трубы, каркас выполнен из твердых пород дерева, под обшивкой находится пенополиуретан, чехлы – съемные. В целом, мы очень довольны сотрудничеством с данной фирмой-изготовителем – видно, что это настоящие профессионалы.

В завершение беседы Евгений Щербаков поинтересовался у Вячеслава Максимова, как обстоят дела с художественно-постановочной деятельностью в театре и принял приглашение на открытие сезона, которое состоится 29 сентября:

- У нас серьезные намерения развивать театры в Озерске, и в этом нас поддерживает руководство Челябинской области. Многое будет зависеть от самих творческих коллективов, желаю им полных залов и хороших сборов!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37085/