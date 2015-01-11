Женщинам разрешат водить поезда и фуры

Список запрещенных для женщин профессий собираются пересмотреть. Сегодня представительницы слабого пола не могут выполнять 465 видов работ, и этот список официальный. Однако накануне министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассказал, что перечень актуализируют в ближайшее время. Это позволит не просто уравнять мужчин и женщин в правах, но и сократить разницу в зарплатах.

"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда." — цитирует РИА Новости Максима Топилина. Предполагается, что теперь женщины смогут работать на тестомесильных машинах больше 330 литров, машинистами электропоездов и помощниками, дальнобойщиками, быть в машинной команде морского и речного транспорта.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dalnoboyschitsa/