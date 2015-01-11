И снова третьи

Третий год подряд команда озерских параспортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата входит в тройку лучших команд на областной Спартакиаде инвалидов.

10 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали привезли озерчане.

Абсолютной Чемпионкой «особой» Спартакиады можно считать Елену Васину. Спортсменка завоевала 4 «золота»: в метании диска, плавании на дистанции 25 метров, теннисе и толкании ядра.

Ксения Могильникова завоевала 4 медали: третье место в плавании на дистанции 25 метров, вторые места в беге на дистанциях 100 и 200 метров и первое место на дистанции 400 метров в беге.

Серебряные медали завоевал Спартак Гайсин в беге на дистанции 400 метров и в теннисе.

Второе место в беге на дистанции 400 метров завоевал Александр Серков. В толкании ядра спортсмен был третьим.

Одну «бронзу» взял Олег Гусев в метании диска.

Абсолютной чемпионкой Спартакиады инвалидов 2018 в категории слабовидящих стала Светлана Лебедева. Спортсменка «озолотилась» пятью медалями: в прыжках в длину, беге на дистанции 100 и 200 метров, плавание вольной стиль 50 метров.

Еще один слабовидящий спортсмен Евгений Растригин взял «серебро» в прыжках в длину и в беге на дистанции 200 метров.

Антон Шалимов