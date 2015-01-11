И снова третьи

Третий год подряд команда озерских параспортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата входит в тройку лучших команд на областной Спартакиаде инвалидов.
10 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали привезли озерчане.
Абсолютной Чемпионкой «особой» Спартакиады можно считать Елену Васину. Спортсменка завоевала 4 «золота»: в метании диска, плавании на дистанции 25 метров, теннисе и толкании ядра.
Ксения Могильникова завоевала 4 медали: третье место в плавании на дистанции 25 метров, вторые места в беге на дистанциях 100 и 200 метров и первое место на дистанции 400 метров в беге.
Серебряные медали завоевал Спартак Гайсин в беге на дистанции 400 метров и в теннисе.
Второе место в беге на дистанции 400 метров завоевал Александр Серков. В толкании ядра спортсмен был третьим.
Одну «бронзу» взял Олег Гусев в метании диска.
Абсолютной чемпионкой Спартакиады инвалидов 2018 в категории слабовидящих стала Светлана Лебедева. Спортсменка «озолотилась» пятью медалями: в прыжках в длину, беге на дистанции 100 и 200 метров, плавание вольной стиль 50 метров.
Еще один слабовидящий спортсмен Евгений Растригин взял «серебро» в прыжках в длину и в беге на дистанции 200 метров.
Антон Шалимов
Ключевые теги: инваспорт, соревнования, достижения, Озёрск.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать