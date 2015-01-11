Творческая гостиная с Дмитрием Ерохиным. Видео

Новый гость "Творческой гостиной", главный режиссёр Озёрского театра кукол "Золотой петушок" Дмитрий Ерохин, рассказал о планах на предстоящий 67-ой театральный сезон, а также поделился некоторыми личными и профессиональными секретами.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +