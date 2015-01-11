«Налоговые каникулы» для начинающих бизнесменов в Челябинской области

Одним из мощных инструментов не только поддержки предпринимателей на старте, но и вывода их из тени стали так называемые налоговые каникулы, которые определяются законом «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». Южноуральское Заксобрание одним из первых в стране приняло данный нормативный акт в январе 2015 года (работа над ним велась в течение года).

Согласно региональному закону, впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут использовать нулевую налоговую ставку в течение первых двух налоговых периодов. Преференция положена южноуральцам, работающим в научной, производственной или социальной сферах.

На нулевую налоговую ставку также могут рассчитывать предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения и работающие в сфере услуг по уборке жилья и ведению домашнего хозяйства, изготовлению мебели, ремонту компьютеров и в других сферах.

«Налоговые каникулы» распространяются на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство, обрабатывающие производства. В социальной сфере – на образование, деятельность в области культуры, медицины, туризма и физкультуры. К научной деятельности относятся исследования, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

«Мы одними из первых в России принимаем этот закон. Убеждены, что закон будет стимулировать самозанятость населения, обеспечит в определенной мере выход из тени предпринимателей, ранее не регистрировавшихся, позволит малому и среднему бизнесу минимизировать свои затраты в непростых экономических условиях, а также обеспечит повышение доходов в бюджет», – комментировал тогда спикер ЗСО Владимир Мякуш.+

В первый год действия закона льготой воспользовались более 550 бизнесменов, в последующие годы количество «выходящих из тени» стало стабильно расти, особенно когда в программу «налоговых каникул» включили бизнесменов, предоставляющих бытовые услуги населению.

Нулевой ставкой можно воспользоваться в течение двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет с 29 января 2015 года и до 31 декабря 2020 года включительно.

https://dostup1.ru/finance/O-zakonah--dostupno-Nalogovye-kanikuly-dlya-nachinayuschih-biznesmenov-v-Chelyabinskoy-oblasti_109839.html