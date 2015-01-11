Цуканов дал Дубровскому три дня на решение мусорной проблемы

Полпред президента России на Урале Николай Цуканов дал руководству Челябинской области 3 дня на нормализацию ситуации с вывозом бытовых отходов с территории города.

В Челябинске с 18 сентября возник мусорный коллапс, отходы не вывозились с контейнерных площадок города, глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил выделить из резервного фонда 14 млн рублей на борьбу с мусором. Прокуратура обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела на руководителей МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «Горэкоцентр +» из-за того, что перевозчики мусора допустили такую чрезвычайную ситуацию в городе.

Николай Цуканов также отметил, что нужно установить и привлечь к ответственности виновных в этой ситуации вплоть до возбуждения уголовных дел.

Отмечается, что на сегодняшний день ежедневно из Челябинска вывозится от 700 до 800 тонн мусора на полигон в Полетаево и около 200 тонн мусора на полигон в Урефтах. Полетаевский полигон переведен на круглосуточный режим работы, мусор перевозят на 84 машинах.

В аппарате полномочного представителя Накануне.RU сообщили, что продолжают держать ситуацию в Челябинске под постоянным контролем.

https://www.nakanune.ru/news/2018/09/26/22520275/