Уйгурский аткян чай

В Азии очень любят чай с молоком, причем независимо от вероисповедания. Популярен он у буддистов – бурят, известен на весь мир знаменитый калмыцкий чай. Мусульмане - узбеки пьют шир чой, каракалпаки – кара щай, о котором я писал здесь. А уйгуры варят аткян чай. Сегодня речь о нем.

1,5 л воды

0,5 л домашнего молока

2-3 ч.л. заварки черного чая

1 ч.л. соли.

В кастрюльку вольем молоко и на огне чуть меньше среднего доведем его кипения. Молоко должно быть домашнее, поскольку из магазинного вряд ли получится что-то хорошее. Долго кипятить не надо. Нужно поймать момент, когда оно только начнет подниматься и выключить. Нам важно сохранить пенку, которая образовалась на поверхности.

В другую кастрюльку вольем воду, вскипятим и добавим 2-3 чайные ложки заварки черного чая. Убавим огонь до легкого кипения и поварим 4-5 минут. Чай должен отдать заварку в воду.

Выключим огонь и, аккуратно отодвинув пенку с молока, вольем 2-3 половника в чай. Перебарщивать не стоит. Нужно следить, чтобы цвет был примерно такой же, как у кофе с молоком. Добавим в чай чайную ложку соли и помешаем.

Аткян чай готов. Наливаем половником в пиалу и сверху кладем кусочек молочной пенки. Очень своеобразный напиток, не только утоляющий жажду, но и сытный. Можно попробовать усилить удовольствие на контрасте вкусов, попивая аткян чай вприкуску с сахаром-рафинадом. Рекомендую!