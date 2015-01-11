Госдума приняла поправки Путина к пенсионному законодательству

В среду, 26 сентября, Госдума РФ приняла поправки к пенсионному законодательству, внесенные президентом Владимиром Путиным – изменения одобрены большинством депутатов.

аконопроект принят во втором чтении, окончательное чтение состоится до конца недели. Кроме того, заканчивается публичное обсуждение законопроекта. Напомним, что в конце августа глава государства предложил меры для смягчения поправок в пенсионное законодательство.

Президент призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Ранее предлагалось установить для женщин возраст выхода на пенсию, равный 63 годам. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, а также призыв к регионам сохранить назначение существующих местных льгот по-прежнему с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Также предлагается повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение таких граждан предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, что сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60.

https://dostup1.ru/society/Gosduma-prinyala-popravki-Putina-k-pensionnomu-zakonodatelstvu_109897.html