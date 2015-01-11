В число высокооплачиваемых профессий вошли слесари и штукатуры

Рабочие профессии перестали быть низкооплачиваемыми. Автослесари, токари и маляры могут рассчитывать сегодня на достойную заработную плату. Эксперты уверены, что это связано с дефицитом действительно профессиональных кадров.

Так, автослесарь по снятию и установке автоматической коробки перемены передач может получать в столице 120 тысяч рублей в месяц, инженер промышленного и гражданского строительства, маляр-штукатур и прораб - 100 тысяч рублей. Чуть меньше, на 85-90 тысяч рублей, могут рассчитывать слесарь-сантехник и просто сантехник. Токарю предлагается работа с зарплатой 80 тысяч рублей, плотнику - 90 тысяч рублей. Такие вакансии были найдены в базе данных портала Rabota.ru.

25 миллионов человек - рабочие. Это треть всех экономически активных россиян

"Дефицит хороших специалистов компенсируется высокой зарплатой", - поясняет уровень заработных плат советник гендиректора ВНИИ труда Николай Волгин. Он отмечает, что обычно эти специалисты не являются высокооплачиваемыми. Однако если из пары десятков штукатуров действительно качественно выполняет свою работу лишь один, то работодатель готов платить ему повышенную зарплату.

К традиционно высокооплачиваемым специальностям относятся станочники высокого разряда, которые работают со сложным, чаще всего автоматизированным оборудованием.

На рабочих специальностях в России занято около 25 миллионов человек. Это составляет примерно треть всех экономически активных граждан, свидетельствуют данные Высшей школы экономики. Больше всего рабочих занято на транспорте и в сфере связи, в строительной отрасли и торговле.

При этом, по данным Rabota.ru, очень высокой остается доля рабочих, готовых осуществлять деятельность без официального трудоустройства. Их насчитывается более половины - 66 процентов.

Многие люди, имеющие рабочую специальность, хотели бы трудиться на себя. Перейти на частные заказы готовы 58 процентов уже работающих и 73 процента находящихся в поиске работы респондентов. Конечно, многие отметили, что для этого необходим постоянный поток заказов.

Только 18 процентов опрошенных не рассматривают вариант ухода от постоянного работодателя в свободное плавание, еще 16 процентов затруднились с ответом.

Сейчас большинство рабочих занято в частном секторе - 58 процентов. Еще треть трудятся на государственных предприятиях. При этом более 40 процентов всех рабочих числятся на некрупных предприятиях с коллективом менее 100 человек.

Многие для повышения своего дохода готовы подрабатывать (71 процент) за пределами рабочего дня. При этом у рабочих есть время на выполнение дополнительной работы, несколько часов в день практически у каждого. Так, 46 процентов рабочих готовы выделять на дополнительную работу более трех часов в день, 36 процентов - 2-3 часа в день, 18 процентов - менее 2 часов.

71 процент рабочих готовы подрабатывать для увеличения своего дохода

Последнее время наблюдается высокий рост деловой активности женщин. Две трети представительниц прекрасного пола хотели бы работать не на работодателя, а на себя. Женщин привлекает в предпринимательстве возможность самостоятельно распоряжаться временем и творчески реализоваться и, конечно, возможность больше заработать. При этом далеко не все готовы действительно воплотить в жизнь свои мечты. Индекс женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index) свидетельствует, что многих останавливает отсутствие финансовых возможностей, знаний о ведении бизнеса и уверенности в собственных силах.

https://rg.ru/2018/09/25/v-chislo-vysokooplachivaemyh-professij-voshli-slesari-i-shtukatury.html