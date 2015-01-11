Заморозки, дожди, сильный ветер – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Челябинской области

Погоду на Южном Урале до конца недели будет определять атмосферный фронт, подошедший с европейской территории России, – циклон перекрыл дорогу на Урал теплому среднеазиатскому воздуху, благодаря которому последние три недели сохранялась температура воздуха на 5-9 градусов выше климатической нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление упадет до отметки 733 мм ртутного столба, усилится ветер, участятся осадки, а температура воздуха существенно понизится.

Так, в пятницу, 28 сентября, в большинстве районов Челябинской области пройдут небольшие, местами умеренные, дожди. Ветер ожидается юго-западный, западный: ночью 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, отдельные порывы до 17-22 м/с. В горах и низинах ночью и утром ожидаются заморозки: в воздухе до минус 3, на почве – до минус 5 градусов. В дневные часы – плюс 9-14, в горах – максимум 6 тепла.

В связи с ухудшением погоды региональный главк МЧС выступил с предупреждением о повышении вероятности возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

В связи с заморозками сотрудники спасательного ведомства предупреждают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электрообогревательных приборов; при эксплуатации печного отопления – не оставлять печь без присмотра, не перекаливать ее и не перепоручать надзор за топкой малолетним детям. Запрещено применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Во избежание пожара из-за неисправности электрооборудования или в результате короткого замыкания запрещается:

- подключать к одной розетке одновременно несколько электроприборов большой мощности;

- эксплуатировать ветхую электропроводку, неисправные электророзетки, штепсельные вилки и выключатели, применять самодельные предохранители (жучки, скрутки проволоки);

- оставлять без присмотра включенные электрические приборы (за исключением холодильника);

- устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов, устанавливать электроутюги, электроплитки, электрочайники на сгораемые подставки;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- применять для обогрева помещений электронагревательные приборы кустарного производства.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-dozhdi-silnyy-veter--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-uhudshenii-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti_109925.html