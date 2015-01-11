КХЛ: «Трактор» опять проиграл дома, а «Магнитка» выиграла в овертайме

В четверг, 27 сентября, южноуральские хоккейные команды провели очередные домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ – «Трактор» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счетом 1:2, а «Металлург» в овертайме вырвал победу у московского «Динамо» со счетом 6:5.

За «черно-белых» единственную шайбу забросил Александр Рыбаков (5:54), у «Локомотива» отличились Данил Юртайкин (18:38) и Степан Санников (24:48).

За «Металлург» дублем отметились Сергей Мозякин (03:35, 5x4; 51:39) и Мэтт Эллисон (25:12, 5х4; 62:13, 3х3), еще по шайбе на счету Виктора Антипина (12:53) и Войтека Вольски (14:45, 5х4).

Гости ответили шайбами Микса Индрашиса (11:44), Даниила Тарасова (12:36), Дмитрия Кагарлицкого (20:22), а Вадим Шипачев оформил дубль (30:46; 52:18).

Следующие матчи команды проведут в субботу, 29 сентября, в 15.00: «Трактор» примет «Северсталь» из Череповца, а Магнитогорск сыграет с ярославским «Локомотивом».

https://dostup1.ru/society/KHL-Traktor-opyat-proigral-doma-a-Magnitka-vyigrala-v-overtayme_109936.html