В Челябинской области готовится к принятию законопроект, согласно которому ветеранам и малоимущим вернут деньги за покупку цифровых приставок.

Эти устройства необходимы телевизорам старых моделей, после того как в регионе отключат аналоговое вещание, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Плохой сигнал, шипение и помехи на экране телевизора скоро уйдут в прошлое. С 1 января Южный Урал вместе с остальными регионами страны перейдет на цифровое вещание.

“Это правительственная государственная программа. Она не предполагает для населения никаких кабальных условий, ни с кем договор заключать не надо. Возможности приема этого цифрового телевидения бесплатны”, – объясняет Алексей Ивонин, директор филиала РТРС “Челябинский ОРТПЦ”.

Больше всего разницу почувствуют жители отдаленных территорий, где обычная антенна пока ловит всего пару каналов. После перехода на “цифру” их в списке будет минимум 10 с хорошим качеством изображения и звука.

Принимать цифровое вещание могут все современные телевизоры со встроенным тюнером. Для этого нужно всего лишь запустить в настройках автоматический поиск и выбрать искать цифровые, а не аналоговые каналы. А вот владельцам старых телевизоров, у которых в правом верхнем углу экрана после включения появляется буква А, придется приобрести цифровую приставку.

Найти такую можно в любом магазине бытовой техники. Выбор большой, стоимость – от 800 рублей. Меню на русском языке, но если самостоятельно разобраться не получается, можно позвонить на горячую линию. По поручению губернатора Бориса Дубровского в правительстве позаботятся и о тех, кто не может себе позволить купить это устройство.

“Это ветераны Великой Отечественной войны, категория малоимущего населения. Человеку надо будет приобрести эту приставку, а потом с документами прийти в органы соцзащиты и получить возмещение. Проект закона находится на рассмотрении. Мы прикладываем все усилия, чтобы он был принят на ближайшем заседании”, – отмечает Игорь Фетисов, заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области.

Прекращение аналогового вещания в Челябинской области начнется с малых населенных пунктов, в которых проживает менее 100 тысяч человек. Так что им в первую очередь стоит позаботиться о своем телевизионном будущем. Если, конечно, у них уже не подключено кабельное или спутниковое телевидение. В этом случае задумываться о приставке не придется.

https://www.cheltv.ru/veteranam-i-maloimushhim-vernut-dengi-za-pokupku-tsifrovyh-pristavok/