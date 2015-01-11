Мошенники находят новые способы заработка на водителях

После того как за страховых мошенников и так называемых автоюристов взялись правоохранительные органы, они тут же нашли новые ниши для выкачивания денег с автовладельцев и страховых компаний. В частности, "перспективным" для них направлением оказалась продажа электронных полисов ОСАГО и выплаты по причинению вреда жизни и здоровью по автогражданке.

Об этом шла речь на расширенном совещании в Екатеринбурге рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству. Страховщики не могут привлечь к ответственности тех, кто оформляет электронные полисы ОСАГО, указывая ложные данные.

Находит человек в интернете объявление о продаже полиса за полцены. Договаривается, ему привозят распечатку или просто высылают на почту электронный полис. Он его проверяет, бланк принадлежит той компании, которая указана. Полис действующий. Платит деньги. Но происходит страховой случай, и выясняется, что вместо LADA Xray или "УАЗ Патриот" по этому полису застрахован мотоцикл "Урал".

Именно по этой причине полис получился дешевый. Но не действительный. Напомним, что согласно закону об ОСАГО оформлять электронный полис может только собственник автомобиля. Никакой агент никакой страховой компании это делать не вправе.

А что делать пострадавшему? Платить за ремонт из своего кармана. При этом страховщики уверены, что раз невозможно найти того, кто продал такой полис, он исчез со своим офисом через месяц после продажи, то и заявление в полицию подавать бессмысленно.

Впрочем, как сообщил заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев, и в таких случаях надо обращаться в полицию. Есть дело с признаками мошенничества, кто-то, не имея на это никаких прав, оформил полис, который оказался недействительным, и получил за это деньги. Полиция должна принять заявление и расследовать это дело. А уж способов найти мошенника - масса.

Как сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, сейчас мошенники осваивают новые способы заработка. Если до сих пор большинство автоюристов специализировались на получении денег за ремонт машины, то сейчас довольно резко выросли выплаты по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью. Если раньше за год по этим рискам выплачивалось порядка полутора миллиардов в год, то сейчас сумма перевалила за 4,5 миллиарда. И в эту сферу устремились мошенники.

Согласно закону об ОСАГО оформлять электронный полис может только собственник автомобиля. Никакой агент никакой страховой компании это делать не вправе

Так же, по его словам, за 9 месяцев 2018 года общая сумма взысканных по решению суда денег достигла 23,8 миллиарда рублей. Из них 55 процентов составляет сумма накладных, то есть судебных расходов. В эту сумму включены 10,8 миллиарда рублей - страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 13,0 миллиарда рублей - накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью. А именно штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников.

По проведенным РСА опросам страховых компаний, не менее 80 процентов от объема судебных взысканий не доходит до потерпевшего и "оседает" в карманах юридических посредников. Таким образом, по итогам работы за 9 месяцев 2018 года недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших было получено около 19,2 миллиарда рублей.

После того как в регионах начали создаваться рабочие группы по борьбе с таким мошенничеством, количество обращений в правоохранительные органы заметно выросло. Если за весь 2017 год таких обращений было всего 8 тысяч, то за 9 месяцев этого года уже 9200. При этом, если раньше уголовные дела возбуждались по 8 процентам обращений, то сейчас уже более чем по 20 процентам.

По словам Вадима Чукреева, создана специальная следственная группа из наиболее опытных сотрудников. Сейчас следователями завершается два дела по страховому мошенничеству. По одному из них проходят обвиняемыми 27 человек.

В результате таких усилий Свердловская область съехала с 11 почетного места в рейтинге так называемых токсичных регионов, где процветают автоюристы, на 31 место.

Однако проблемы остаются. Например, взаимодействие страховщиков с ГИБДД. Есть ситуации, когда по страховым случаям они не получают полную информацию с сайта ГИБДД. Тогда они направляют запрос в региональную автоинспекцию. И зачастую получают отказ. Закон об организации страхового дела говорит, что страховщики имеют право на получение такой информации. И это решило бы многие проблемы. Ведь зачастую мошенники устраивают просто фиктивные ДТП. Выстроили несколько якобы столкнувшихся машин. А потом выставляют счета. Их не смущает даже то, что все это они проделали прямо под камерами видеонаблюдения. Такие случаи есть. Поэтому обмен информацией - это залог успеха в деле борьбы со страховым мошенничеством.

Чем меньше водители будут подкармливать мошенников, тем доступнее и дешевле будет в конечном итоге ОСАГО. Ведь сейчас из своего кошелька мы спонсируем лихачей и мошенников. А это очень дорогая нагрузка.

https://rg.ru/2018/11/21/pochemu-nelzia-pokupat-elektronnyj-polis-osago-s-ruk.html