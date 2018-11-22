» «Трепетная муза». Двадцать лет спустя

Двадцать лет назад в издательстве Московского государственного университета вышел первый сборник стихотворений озёрских авторов «Трепетная муза». «Дорожку» в то издательство проторил наш городской философ и поэт – Сергей Алексеевич Борчиков.

В тот год вновь возродилось литературное объединение «Синегорье», и выход сборника стал новой страницей в жизни литераторов Озёрска.

Ведь сколько бы ни кокетствовали начинающие пииты, говоря легендарную фразу «я пишу для себя», но рано или поздно приходит острое желание поделиться написанным, услышать отклик, понять: что такое твои строки – всего лишь попытка самовыражения или произведение искусства…

В том уже далеком 1998-м, в еще не оправившейся от деноминации и дефолта стране, нам казалось, что начинается радостный период легализации нашего творчества, выхода из андеграунда на свет.

Потом была первая «Антология поэзии закрытых городов» (1999 г.) и ее презентация в Железногорске. Удивительные знакомства, потрясающая атмосфера, праздник души…

К сожалению, в нашей стране периоды «оттепели» проходят быстро. И подавляющее большинство последующих сборников (после первых двух десятков считать их уже перестаешь) выпускались исключительно за счет авторов. Над страной золотыми буквами повисла фраза «денег нет!» еще задолго до «крымской речи» нашего премьера.

И все же…

И все же, мы пишем. И все же, мы издаемся. И радуемся, что у каждого из нас есть свой Читатель. А иначе, зачем всё это?

Александр Волынцев