Плодоносная «Клюква»

Клуб юных карикатуристов «Клюква» продолжает радовать и потрясать. Радовать новыми именами и потрясать достижениями.
Кстати, то, что достижения эти давно вышли на международный уровень уже мало кого удивляет.
И вот в Озерск пришла очередная награда (на этот раз – из Испании): диплом с международной выставки "Человек, природа, общество".
Обладательницей престижной награды стала ученица школы №25 Екатерина Щепотина.
Как подчеркнул педагог и отец-основатель «Клюквы», это - не диплом участника, это международная награда.
Кстати, Екатерина в этом году стала лауреатом международной выставки в Новороссийске (тема «Футбол») и призёром международной юмористической выставки в Хорватии (тема «Пираты»).
Такой вот тройной захват наград.
Как Озерску не гордиться такими одарёнными воспитанниками клуба «Клюква»?!
Александр Волынцев
Ключевые теги: Клюква, карикатуры, достижения, Озёрск.
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