Плодоносная «Клюква»

Клуб юных карикатуристов «Клюква» продолжает радовать и потрясать. Радовать новыми именами и потрясать достижениями.

Кстати, то, что достижения эти давно вышли на международный уровень уже мало кого удивляет.

И вот в Озерск пришла очередная награда (на этот раз – из Испании): диплом с международной выставки "Человек, природа, общество".

Обладательницей престижной награды стала ученица школы №25 Екатерина Щепотина.

Как подчеркнул педагог и отец-основатель «Клюквы», это - не диплом участника, это международная награда.

Кстати, Екатерина в этом году стала лауреатом международной выставки в Новороссийске (тема «Футбол») и призёром международной юмористической выставки в Хорватии (тема «Пираты»).

Такой вот тройной захват наград.

Как Озерску не гордиться такими одарёнными воспитанниками клуба «Клюква»?!

Александр Волынцев