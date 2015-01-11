В Озёрске прошла профилактическая акция «Безопасная дорога»

21 ноября сотрудники Госавтоинспекции города Озерска совместно с учениками Школы №37 провели профилактическую акцию «Безопасная дорога», направленную на предупреждение нарушений ПДД.

Местом проведения мероприятия был выбран оживленный участок дороги с зонами пешеходного перехода, а участниками стали как водители транспортных средств, так и пешеходы.

Ребята, взяв в руки плакаты с призывами для водителей, вместе с инспекторами ГИБДД вышли на дорогу. В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали транспортные средства, а учащиеся заранее подготовили памятки-листовки, которые вручали водителям и пешеходам с призывом соблюдать правила дорожного движения и пожеланием безопасного пути.

В завершение акции ее участники выразили уверенность, что подобные мероприятия оказывают значимую информационную поддержку всем жителям города, напоминая о важности соблюдения Правил дорожного движения.