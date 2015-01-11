Озерские полицейские в ходе операции «Район» посетили состоящих на профилактических учетах несовершеннолетних

С 23 по 24 ноября 2018 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 84 сотрудника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

Сотрудники полиции совместно с представителями городского отдела судебных приставов посетили 14 квартир, где проживают граждане, имеющие задолженность по уплате административных штрафов от 10 тысяч и более. В ходе проведения мероприятия судебные приставы выписали 6 требований по оплате имеющейся задолженности, вручено 13 извещений о явке в городской отдел судебных приставов. Правоохранители напомнили должникам, в случае неуплаты административного штрафа по истечении 60 дней с момента получения правонарушителем постановления, административные материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в принудительном порядке.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 42 подучетных подростка, с которыми были проведены профилактические беседы по недопущению совершения правонарушений и преступлений. Сотрудники полиции посетили 18 родителей, отрицательно влияющих не детей. В ходе проверки было составлено 7 протоколов по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 10 граждан за совершение преступлений. Выявлено 107 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 27, посягающих на

общественный порядок и общественную безопасность – 45, за иные правонарушения – 35.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.