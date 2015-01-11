В названии аэропорта Челябинска лидирует имя физика-ядерщика Курчатова

По результатам предварительного голосования в будущем названии Челябинского аэропорта лидирует имя физика Игоря Курчатова.

За известного ученого, академика, основателя Института атомной энергии, уроженца города Сим Челябинской области Игоря Курчатова проголосовали более 21 тысячи человек, это 59% голосов. На втором месте ракетостроитель Виктор Макеев (25%), на третьем — военачальник Борис Шапошников (14%).

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортов страны назовут именами выдающихся отечественных деятелей, которые будут выбраны путем народного голосования. Конкурс продлится до 30 ноября, какое имя получит аэропорт Челябинск будет известно 5 декабря.

http://www.chel.aif.ru/society/v_nazvanii_aeroporta_chelyabinska_lidiruet_imya_fizika-yadershchika_kurchatova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop