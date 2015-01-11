Поиски пропавшего с велосипедом жителя Снежинска закончены

В Челябинской области 27 ноября официально закончены поиски 54-летнего жители Снежинска, который пять дней назад взял велосипед и уехал из дома. Все это время родные связаться с мужчиной не могли.

24 ноября к поискам южноуральца подключились волонтеры и сотрудники отряда поисково-спасательной службы «Рысь». Южноуральцы обследовали несколько водоемов, в том числе озера Сунгуль и Силач, обширную территорию лесов. В итоге на одном из озер обнаружили вещи пропавшего мужчины, а через какое-то время – и его тело. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай.

В группе отряда «Снежинск - СПАС» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение с соболезнованиями родным и близким погибшего. А также на всякий случай всем пользователям напомнили, что сейчас очень опасно выходить на водоемы, потому что лед еще слишком слабый.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/poiski-propavshego-s-velosipedom-zhitelya-snezhinska-zakoncheny-204583/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop