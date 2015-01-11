К переходу готовы. Южный Урал избавился от белых пятен на карте цифрового ТВ

Челябинская область готова к переходу на цифровое вещание. Последнее белое пятно в регионе – горнозаводскую зону – подключили ко второму мультиплексу. Это значит, что южноуральцы даже из самых труднодоступных районов теперь могут смотреть два десятка каналов. В лучшем качестве и без помех.

Одно нажатие на клавишу – и мультиплекс, то есть передатчик цифровых телеканалов, начинает работать. Этого события жители горнозаводской зоны ждали давно. Вместо 10 каналов в цифре они смогут смотреть 20. И абсолютно бесплатно. Инженеры телевизионной станции “Юрюзань” называют это информационной свободой.

“Огромный прорыв: здесь будет очень качественная картинка, цифровая. Не будет никаких помех. Если аналог мог шуметь, то сейчас будет хорошая качественная картинка”, – отмечает Михаил Трофимов, инженер вещания телестанции “Юрюзань”.

Южноуральцы уже пять лет смотрят 10 цифровых каналов, которые входят в первый мультиплекс. Это телеканалы крупных федеральных СМИ, таких как “Россия 1” и “Россия 24”. Второй мультиплекс – это развлекательные, детские и музыкальные каналы – был доступен жителям только больших городов Южного Урала. И наконец этот пробел устранили.

“В городах Аша, Сим, Миньяр, Катав-Ивановск, Усть-Катав, в ближайших деревнях и поселках уже сейчас можно смотреть 20 программ”, – говорит Алексей Прокопьев, начальник цеха телестанции “Юрюзань”.

Чтобы вещание было бесперебойным, инженеры дежурят круглосуточно на телестанции “Юрюзань”. Она находится на вершине горы и буквально отрезана от мира густым лесом. Сотрудники этой телестанции обслуживают еще 13 вышек, разбросанных на сотню километров от Сатки до Аши. Многие находятся в таких труднодоступных местах, что добраться туда можно только на снегоходе.

Сейчас инженеры настраивают оборудование на отдаленных вышках. А жители уже ищут новые цифровые каналы в своих телевизорах. Администратор самой крупной гостиницы в Юрюзани обходит номера. Смеется: больше не надо бегать с антенной и ловить сигнал. И удивляется качеству изображения.

“Буквы и цифры, бегущая строка – я думаю, станет доступнее для тех, у кого проблемы со зрением. Раньше размыто все это было”, – делится Ольга Курлянинова, администратор гостиницы.

Двадцать цифровых бесплатных каналов теперь доступны 100 процентам южноуральцев. Переход на цифровое телевидение – поручение главы государства, и Челябинская область с этой задачей справилась одной из первых. Отключение аналогового вещания произойдет уже в январе. Для того чтобы смотреть передачи в цифре, нужен либо современный телевизор, либо специальная приставка.

https://www.cheltv.ru/k-perehodu-gotovy-yuzhnyj-ural-izbavilsya-ot-belyh-pyaten-na-karte-tsifrovogo-tv/