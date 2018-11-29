» Глава округа остался доволен ходом ремонтных работ

28 ноября глава округа Евгений Щербаков совместно с начальником управления образования Любовью Горбуновой во время рабочей поездки оценили, как идут ремонтные работы по программе «Реальные дела».

Объезд образовательных учреждений начался со школы №24. Исполняющий обязанности директора Татьяна Ефимова пояснила, что средства, которые были выделены школе по программе «Реальные дела», были направлены на замену оконных блоков в семи учебных классах. В настоящее время проводятся отделочные работы, которые должны быть завершены до конца рабочей недели:

– В классах стало заметно светлее и теплее, дети и учителя сразу это почувствовали. Ранее были заменены оконные блоки в коридорах здания, во многих кабинетах, в настоящее время в школе осталось не так много старых оконных конструкций, которые подлежат замене. На такой большой ремонт у школы не всегда хватает собственных средств, поэтому финансовая поддержка области нам очень помогла. Надеемся, что и в следующем году у нас будет возможность продолжить ремонтные работы.

В детском саду №55 «Золотой ключик» по программе «Реальные дела» была запланирована замена 17 оконных блоков в групповых помещениях. Заведующий детским садом Галина Беспалова отметила, что в настоящее время выполнено восемьдесят процентов работы:

– В ближайшее время работы будут закончены. Благодаря этой поддержке нам удалось наладить температурный режим в четырёх группах. Новые окна выглядят эстетично. Очень хотелось бы, чтобы поддержка образовательных учреждений была продолжена.

В школе №25 в этом году удалось поменять 70 окон, сделать косметический ремонт в двух учебных классах, а также в двух помещениях под мастерские для мальчиков. Кроме того, в мастерских старые лампы накаливания были заменены современными, более экономичными осветительными приборами, обновлена электропроводка для станков. Значительная сумма была направлена на модернизацию системы пожарной безопасности.

– В ходе объезда у меня сложилось положительное впечатление, – подвел итог глава округа Евгений Щербаков. – Я благодарен всем коллективам, директорам образовательных учреждений и родителям, которые активно включились в эту работу. Результат очевиден, в помещениях становится теплее, светлее, уютнее. Напомню, что в программу «Реальные дела» в Озерском городском округе вошли 39 образовательных учреждений, это очень масштабная работа.Важно отметить, что в рамках программы ремонтировались только учебные классы и группы в детских садах. Кроме того, сейчас при поддержке областного бюджета и губернатора Бориса Дубровского проводятся ремонтные работы в четырёх учреждениях социальной защиты населения. В конечном итоге эта работа направлена на создание достойных комфортных условий для детей, пожилых людей и социально незащищённых категорий граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37735/