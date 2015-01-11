В полиции открыты вакансии в патрульно-постовую службу и экспертно-криминалистическое отделени

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

Для сотрудников полиции гарантированы:

- достойная зарплата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;

- ежегодный отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

- ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно;

- бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях для сотрудников и членов их семей;

- льготная пенсия после 20 лет выслуги, включая службу в Вооруженных силах;

- возможность получения высшего образования за счет МВД России;

- единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-66-29, 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Внимание!

Приглашаем на должность эксперта граждан, имеющих высшее химическое образование. По вопросу трудоустройства можно обратиться по телефону: 8-9049449449