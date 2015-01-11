В аварии в Каслинском районе погибли пять человек

Водитель большегруза устроил смертельную аварию в Каслинском районе. Она унесла жизни пятерых человек. Среди погибших – целая семья.

Авария произошла 29 ноября в 22.40 часов на 108 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу.

«Водитель грузового автомобиля «Вольво» с прицепом, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тата» под управлением неустановленного водителя, после чего прицеп совершил столкновение с автомобилем «Лендровер» и «Газелью» - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В результате аварии погибли пять человек. Как стало известно агентству «Урал –пресс-информ», из собственных источников, среди них семья из Челябинска, которая ехала в «Лендровере». Это отец и двое его сыновей. В иномарке также находился еще один пассажир. Он тоже не выжил в ДТП. Скончался и водитель автомобиля «Тата». Его личность до сих пор не установлена.

Водитель Газели получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-avarii-v-kaslinskom-rayone-pogibli-pyat-chelovek