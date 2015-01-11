Самое интересное в сфере отдыха развлечений в этот уикенд!

Снежные сказочные выходные, которые вы заслужили!

Озёрск

1 декабря

С 11-00 ДК «Строитель»

Фестиваль авторской песни «Морозко». Традиционный фестиваль самодеятельной песни «МОРОЗКО» «открывает» новые звезды!

Это будут сверхновые – молодые звёзды; известные звёзды и совсем ещё маленькие звёздочки, которые только находят свой путь на звёздном небосклоне.

11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Курочка Ряба»(3+)

13-00 Школа №30

Открытая бесплатная тренировка по футболу! Открытие детской футбольной школы "Европа" (дети от 4 до 8 лет)

14-00 П.Татыш ДК им.А.С.Пушкина

Караоке-квест «Зигзаг удачи» 12+

18-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Концерт Вики Цыгановой.

2 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Федорино горе» (5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

И. Костерина «Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю», интеактивная игра в театр (3+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Э. Ионеско «А была ли певица?», буза, бурда, бравада (14+)

Челябинск

1 декабря

17-00 Кинотеатр им.А.С.Пушкина

Фестиваль SNOWVISION

Кино для любителей и профессионалов экстрима

«ZABARDAST» (рус. «Забардаст»), англ/фр. язык, рус. суб., 54 мин., 2018

Страна: Франция

Дневник путешествия невероятной фрирайд-экспедиции в сердце хребта Каракорум.

17-30 ЛА «Трактор»»

«Трактор» - «Динамо»(Рига).

Завтра целое множество поводов посетить матч:

после игры, завершающей домашнюю серию, мы попрощаемся с хоккеистам аж до 26 декабря (!);

автограф-сессия, на которой будут сразу 5 хоккеистов «Трактора».

2 декабря

11-00 Отель Radisson Blu

Beauty-марафон. Версия 3.0

В течение одного дня, на площадке отеля «Рэдиссон Блу» состоится обучающий тест-драйв для представителей индустрии красоты, мастер-классы, тренинги и форум для руководителей.

19-00 Кинотеатр им.А.С.Пушкина

Фестиваль SNOWVISION

Кино для любителей и профессионалов экстрима

«Dedication» (рус. «Посвящение»), англ/нем. язык, рус. суб., 30 мин., 2018

Страна: Германия

Этот год перевернул фильм с ног на голову, и в центре внимания оказалось чистая катка с Альп.

21-00 Максимилианс

Концерт: Mgzavrebi. На концертах Mgzavrebi нет никаких границ — ни языковых, ни географических, ни политических. Живой концерт одного из самых популярных коллективов Грузии!

Екатеринбург

1 декабря

17-00 Академия единоборств РМК

Академия единоборств РМК примет второй профессиональный турнир по грэпплингу URAL GRAPPLERS — PRO-2, на котором соберутся сильнейшие спортсмены из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Уфы и Перми.

Все выходные: Дом кино

С 1 по 5 декабря в Екатеринбурге состоится юбилейный XV фестиваль «Кинопроба». Гостями и участниками фестиваля станут более 100 кинематографистов из разных стран: Болгарии, Испании, Польши, России, Японии и др.

Все выходные: Ельцин центр

Генеральное консульство Германии по традиции начинает череду зимних праздников и приглашает гостей и жителей города Екатеринбурга 1 и 2 декабря в Ельцин Центр на праздничную программу «Немецкое Рождество».

Александра Лебедева