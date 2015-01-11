Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.12.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 03 декабря 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была --14 град. С

• атмосферное давление 754 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94 %

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 10, Семенова 13, Гайдара 27-9п,

К.Маркса 22-5п, Октябрьская 21, Советская 17 с 9 до 12 чассов

2 В сетях электроснабжения Бажова 16 с 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 32, К. Маркса 22 п-11 с 9 до окончания

Иртяшская 10, Семенова 13, К.М. 5, Гайдара 27 п-9, К.Маркса 22 п-5, Октябрьская 21, Строительная 39

с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

С понижением температурного режима образуется ледяной покров на водоёмах. Помните о том, что тонкий лёд является источником повышенной опасности. Будьте внимательны! Не выходите на лёд водоёмов, пока он не стал прочным!

За неполную неделю произошло пять происшествий на тонком льду, с привлечением служб экстренного реагирования, когда озерчане (из них двое детей) оказывались в воде.

Вниманию родителей!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду. Будьте бдительны, не рискуйте самым дорогим - здоровьем и жизнью! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112».

2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

С начала года на водоемах округа погибло 3 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 03 декабря 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

2. Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туманы, днем в отдельных районах небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 12-17º, в горах и низинах минус 20-25°, днем минус 3-8°, в низинах минус 8-13°.

ОЯ: не прогнозируется

НЯ: отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при выпадении осадков, ухудшение эксплуатационного состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при налипании мокрого снега на провода.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _172_ обращения граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/37761/