В Озёрске отметят Международный день инвалидов

5 декабря 2018г., в малом зале ДК «Маяк» состоится мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов Начало мероприятия в 14-00, концепция «Жизнь без барьеров. Вчера. Сегодня. Завтра»

В Озерске созданы общественные организации инвалидов, которые выступают за улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Во всем мире стало меняться отношения общества к проблемам инвалидов. Благодаря программам «Доступная среда» и «Сопровождающее трудоустройство», для инвалидов выросла возможность реабилитироваться и проявить себя в обществе, на равных со здоровым населением.

Активная жизненная позиция, участие в культурной жизни, занятия спортом – важное отличие участников мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья они показывают важный пример и стимул к действию.

На мероприятии награждаются представители общественных организаций инвалидов Озерска, неравнодушные люди, победители спортивных соревнований и лауреаты творческих конкурсов, прошедших в 2018 году.

Вручить грамоты и благодарственные письма приглашены все, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями здоровья в развитии общества и государства в целом.