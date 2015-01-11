На Южном Урале началась подготовка к Новому году

В Челябинской области началась подготовка к новогодним праздникам. Борис Дубровский попросил глав городов и районов потрудиться над созданием соответствующей атмосферы.

Люди должны почувствовать наступление праздника, напомнил губернатор своим подчиненным.

«Нужно привести в порядок улицы и места для массовых мероприятий, подготовить интересные утренники для детей и снежные городки, включить праздничную иллюминацию и подсветку. Южноуральцы должны встретить наступающий 2019 год с хорошим настроением, он для нашей Челябинской области юбилейный!», – сказал глава региона.

На особом контроле властей – безопасность южноуральцев в праздничные дни. В оставшееся до конца года время чиновники и специальные службы должны провести мероприятия, которые позволят оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-nachalas-podgotovka-k-novomu-godu/