Дмитрий Медведев ответил на вопрос о медицине в ЗАТО

Ряд социально значимых поручений дал Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на обращения, поступившие в рамках прима граждан, который прошел 30 ноября в Центральной общественной приемной Партии.

Главный врач Клинической больницы №71 ФМБА РФ, расположенной в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Озерск, Евгений Фомин обратился с просьбой предусмотреть возможность расширения действия программы «Земский доктор», чтобы в нее могли войти закрытые административно-территориальные образования:

- Раньше закрытые города были привлекательными территориями для молодых специалистов. Теперь молодежь предпочитает выбирать большие города с развитой социальной сферой, где созданы лучшие условия для личного роста. Частично решить вопрос с нехваткой медицинских кадров можно было бы при помощи единовременных выплат. Но программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в ЗАТО не действуют.

Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения РФ и Федеральному медико-биологическому агентству России внести соответствующие предложения.

- Я не вижу разницы между теми проблемами, которые существуют, например, в моногороде и в закрытых административно-территориальных образованиях, - заявил премьер-министр РФ, подчеркнув, что решение будет распространяться на все ЗАТО, где существует федеральная медицина.

Пресс-служба Челябинского отделения партии "Единая Россия"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37764/