В Снежинске коммунальщики присвоили 10 млн, собранных с населения

По результатам прокурорской проверки в Снежинске возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) 10,5 млн рублей - управляющая компания не перечислила их ресурсоснабжающей организации.

Установлено, что между ОАО «Сервис» и АО «Трансэнерго» заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов и работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Управляющая компания собрала с населения 531,5 млн рублей за потребленные ресурсы с июля 2016 по август 2017 года. При этом АО «Трансэнерго» коммунальщики перечислили около 521 млн. Собранные с населения 10,5 млн не перечислены ресурсоснабжающей организации, а потрачены ОАО «Сервис» на другие нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-kommunalschiki-prisvoili-10-mln-sobrannyh-s-naseleniya_111664.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop