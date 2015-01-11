«Детская афиша» на эту неделю!

Самое лучшее и интересное на этой неделе в "Детской афише"!
С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (пр-кт Карла-Маркса 23а (торговый центр Наш Мир, 2 этаж, офис 48) и Герцена 9).
С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)
С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)
С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)
С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»
С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)
5 декабря:
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!
6 декабря
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!
18-00 Семейный центр «Точка роста»
На мастер-классе мы попробуем новую технику росписи пряников с использованием аэрографа!
7 декабря
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.
19-00 ДК «Маяк»
Концерт Евгения Гапонова «С любовью к Озёрску»
8 декабря
В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (пр-кт Карла-Маркса 23а (торговый центр Наш Мир, 2 этаж, офис 48) и Герцена 9).
С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»
С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых.
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Госпожа Метелица»(5+)
11-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
12-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
14-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
15-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Комедия-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы...»(14+)
9 декабря
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Заяц, лиса и петух»(5+)
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Красная шапочка»(3+)
11-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
12-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
14-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
15-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
18-00 Семейный центр «Точка роста»
Интерактивная сказка для малышей «Рукавичка»
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Мольериана «Полоумный Журден»(14+)
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева