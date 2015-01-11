«Детская афиша» на эту неделю!

Самое лучшее и интересное на этой неделе в "Детской афише"!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (пр-кт Карла-Маркса 23а (торговый центр Наш Мир, 2 этаж, офис 48) и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

5 декабря:

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!

6 декабря

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!

18-00 Семейный центр «Точка роста»

На мастер-классе мы попробуем новую технику росписи пряников с использованием аэрографа!

7 декабря

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.

19-00 ДК «Маяк»

Концерт Евгения Гапонова «С любовью к Озёрску»

8 декабря

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (пр-кт Карла-Маркса 23а (торговый центр Наш Мир, 2 этаж, офис 48) и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых.

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Госпожа Метелица»(5+)

11-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

12-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

14-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

15-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Комедия-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы...»(14+)

9 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Заяц, лиса и петух»(5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Красная шапочка»(3+)

11-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

12-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

14-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

15-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

18-00 Семейный центр «Точка роста»

Интерактивная сказка для малышей «Рукавичка»

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Мольериана «Полоумный Журден»(14+)

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева