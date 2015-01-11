В кефире южноуральского молокозавода нашли кишечную палочку

По решению суда предприятие ООО «Оптовые решения», которое выпускает молочные продукты в Увельском районе, приостановило работу на 80 дней – в кефире южноуральского производителя была найдена кишечная палочка.

Предприятие по переработке молока находится в поселке Синий Бор. При проверке на производстве было найдено множество нарушений. В их числе – наличие в кефире разной жирности колиформ – энтеробактерий из группы кишечной палочки. На заводе не организована уборка прилегающей территории от дикорастущей травы, емкости для мусора переполнены. Сами контейнеры не очищаются и не дезинфицируются.

На территории нет ливневой канализации, сточные воды растекаются по углублениям, где застаиваются и издают зловоние. В цехах нет ровного полового покрытия, наливные полы имеют дефекты в виде расслоения, местами покрытие отсутствует вообще, имеются ямы, где застаиваются производственные стоки.

Отсутствует маркировка производственного оборудования, танков, внутризаводского транспорта и внутрицеховой тары, нет нормативных документов на вырабатываемую продукцию: ГОСТов, технических условий, технологических инструкций. Пастеризация молока ведется с нарушениями. Ароматизатор «Клубника» хранится в обычной пятилитровой бутылке из-под воды.

С момента начала работы в июле 2018 года предприятие один раз провело лабораторное исследование готовой продукции. Уже тогда в молоке были обнаружены полиформы (группа бактерий кишечной палочки), но мер по результатам исследований принято не было. Многие сотрудники допущены к работе без медосмотра и гигиенического обучения. Работа предприятия приостановлена.

В понедельник, 3 декабря, приставы Увельского отдела ознакомили руководство с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предупредили об уголовной и административной ответственности за уклонение от исполнения решения суда и нарушение требований пристава. Представитель предприятия дал приставам письменное объяснение, заверив, что производство остановлено еще в день вынесения судебного постановления, на сегодняшний день основная часть нарушений устранена, уже подано в суд заявление об отмене административного приостановления. Тем не менее, на оборудование предприятия нанесены пломбы. Снять их и окончить исполнительное производство приставы смогут только по решению суда, а до этих пор будет осуществляться контроль исполнения административного приостановления.

https://dostup1.ru/society/V-kefire-yuzhnouralskogo-molokozavoda-nashli-kishechnuyu-palochku_111701.html