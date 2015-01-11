8 декабря в ДК «Энергетик» пройдет I Областной фестиваль русского романса «Романсиада»

Первый областной фестиваль «Романсиада» состоит из 2-х зональных туров и пройдет на двух площадках:

- п. Новогорный Озерского ГО, ДК «Энергетик» – 8 декабря 2018 г.;

- ЧГЦНТ, ул. Первой Пятилетки, 17. – 9 декабря 2018 г.

Учредители фестиваля:

- Министерство культуры Челябинской области;

- ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»;

Организатор фестиваля: ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».

Целями и задачами фестиваля-конкурса являются:

- сохранение и развитие традиций российской певческой культуры, в частности, русского романса;

- воспитание патриотизма, пробуждение интереса к романсовому творчеству русских композиторов-классиков;

- приобщение широкой публики к музыке, способствующее дальнейшему распространению музыкального образования;

- обмен исполнительским и педагогическим опытом;

- выявление музыкально одаренных исполнителей, как в профессиональной, так и в любительской среде.

Для участия в фестивале приглашаются солисты и вокальные коллективы (с любым количеством участников), независимо от их статуса, ведомственной принадлежности, а также любители пения, не обучающиеся в каких-либо образовательных учреждениях.

Возрастная категория участников: 16+.

Номинации фестиваля:

- русский классический романс;

- современный городской или бытовой романс.

Участники исполняют 2 романса в выбранной номинации: русский классический и современный городской или бытовой романс. Русский классический романс – под «живой» аккомпанемент, современный городской или бытовой романс вокалисты могут исполнять программу под фонограмму «минус», либо в сопровождении концертмейстера (инструментального ансамбля).

Критерии оценки участников:

- вокальные данные;

- сценическое движение;

- артистичность;

- органичность музыкального образа и сценической постановки;

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя;

- качество сопровождения.

Жюри определяет победителей конкурсных программ по 10-балльной системе. Участники награждаются дипломами в каждой номинации:

- Гран-при (с вручением ценного подарка). Гран-При присуждается по каждой номинации (в каждой территории отдельно);

- Лауреат (I, II, III степени) (с вручением ценного подарка);

- Диплом (I, II, III степени);

- Диплом участника.

Начало конкурса в 11.00 часов.