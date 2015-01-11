8 декабря в ДК «Энергетик» пройдет I Областной фестиваль русского романса «Романсиада»

Первый областной фестиваль «Романсиада» состоит из 2-х зональных туров и пройдет на двух площадках:
- п. Новогорный Озерского ГО, ДК «Энергетик» – 8 декабря 2018 г.;
- ЧГЦНТ, ул. Первой Пятилетки, 17. – 9 декабря 2018 г.
Учредители фестиваля:
- Министерство культуры Челябинской области;
- ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»;
Организатор фестиваля: ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».
Целями и задачами фестиваля-конкурса являются:
- сохранение и развитие традиций российской певческой культуры, в частности, русского романса;
- воспитание патриотизма, пробуждение интереса к романсовому творчеству русских композиторов-классиков;
- приобщение широкой публики к музыке, способствующее дальнейшему распространению музыкального образования;
- обмен исполнительским и педагогическим опытом;
- выявление музыкально одаренных исполнителей, как в профессиональной, так и в любительской среде.
Для участия в фестивале приглашаются солисты и вокальные коллективы (с любым количеством участников), независимо от их статуса, ведомственной принадлежности, а также любители пения, не обучающиеся в каких-либо образовательных учреждениях.
Возрастная категория участников: 16+.
Номинации фестиваля:
- русский классический романс;
- современный городской или бытовой романс.
Участники исполняют 2 романса в выбранной номинации: русский классический и современный городской или бытовой романс. Русский классический романс – под «живой» аккомпанемент, современный городской или бытовой романс вокалисты могут исполнять программу под фонограмму «минус», либо в сопровождении концертмейстера (инструментального ансамбля).
Критерии оценки участников:
- вокальные данные;
- сценическое движение;
- артистичность;
- органичность музыкального образа и сценической постановки;
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя;
- качество сопровождения.
Жюри определяет победителей конкурсных программ по 10-балльной системе. Участники награждаются дипломами в каждой номинации:
- Гран-при (с вручением ценного подарка). Гран-При присуждается по каждой номинации (в каждой территории отдельно);
- Лауреат (I, II, III степени) (с вручением ценного подарка);
- Диплом (I, II, III степени);
- Диплом участника.
Начало конкурса в 11.00 часов.