МРОТ в Челябинской области увеличат до 13 тыс. рублей

Члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области утвердили величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2019 год – с учетом районного коэффициента для внебюджетного сектора экономики «минималка» вырастет до 12 972 рублей.

Позицию работодателей озвучил представитель СПП в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Виктор Корман. По его словам, в Челябинской области уровень минимальной зарплаты превышает прожиточный минимум на 24%.

При этом федеральный уровень «минималки», на который сейчас ориентируются все российские регионы, составит в первой половине 2019 года 11 280 рублей. С учетом районного коэффициента МРОТ в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики вырастет до 12 972 рублей.

Напомним, минимальный размер оплаты труда в России с 1 мая 2018 года приравнен к прожиточному минимуму и составляет 11 тыс. 163 рубля.

По данным СПП, минимальный размер оплаты труда в Челябинской области в 2018 году увеличился на 12,5% и составил 10 912 рублей.

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.

https://dostup1.ru/economics/MROT-v-Chelyabinskoy-oblasti-uvelichat-do-13-tys-rubley_111705.html