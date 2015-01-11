Ополченец с Донбасса в Челябинске оспорил отказ предоставить ему временное убежище в РФ

Челябинский облсуд обязал миграционный орган регионального главка МВД повторно рассмотреть заявление бывшего донбасского ополченца о предоставлении временного убежища в РФ – ранее Филиппу Венедиктову было отказано в получении такого убежища, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Суд удовлетворил требования истца, решение об отказе в предоставлении временного убежища отменено, на административного ответчика – ГУ МВД России по Челябинской области возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Венедиктова», – говорится в сообщении пресс-службы ЧОС.+
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в нем озвучивались сведения, составляющие гостайну.
Как сообщалось ранее, Венедиктов в 2017 году просил предоставить ему убежище в РФ, указав, что покинул Украину из-за несогласия с политикой властей, опасается привлечения к уголовной ответственности в связи с тем, что он перешел в ряды ополченцев непризнанной Донецкой народной республики.
По данным местных СМИ, Венедиктов планирует жить в Магнитогорске, работать электромехаником, а также заниматься военно-патриотическим воспитанием детей в ДОСААФ.
https://dostup1.ru/society/Opolchenets-s-Donbassa-v-Chelyabinske-osporil-otkaz-predostavit-emu-vremennoe-ubezhische-v-RF_111740.html
Ключевые теги: суд, Донбасс, ополченец.
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