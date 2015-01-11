Средняя сумма взятки в Челябинской области составляет 200 тысяч рублей

За 2018 год было выявлено 850 преступлений коррупционной направленности. Это на 13,5 процента больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в два раза чаще в Челябинской области стали брать взятки. Еще больше составил рост противоправных деяний, связанных с посредничеством в получении взятки.

165 дел были направлено в суды, большая часть из которых касается получения взяток, отмечают в Следственном комитете по Челябинской области.

Челябинская область занимает пятое место в России по уровню выявления коррупционных преступлений. Впрочем, на высокопоставленных коррупционеров уголовные дела возбуждаются, как правило, когда они уже покидают высшие эшелоны местной власти и успевают благополучно покинуть пределы страны.

https://lentachel.ru/news/2018/12/05/srednyaya-summa-vzyatki-v-chelyabinskoy-oblasti-sostavlyaet-200-tysyach-rubley.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop